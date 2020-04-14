90 bin kişiye tahliye yolu açıldı

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylelikle 90 bin kişiye tahliye yolu açılmış oldu.Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 00:34