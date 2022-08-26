900 bin adet yavru sazan suyla buluştu

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile birlikte ‘Baraj ve Göletlerin Balıklandırılması’ projesi kapsamında baraj ve göletlere yavru sazan balığı bıraktılar. Orhan Sarı bu yıl 900 bin adet yavru sazanı su ile buluşturduklarını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iç suları balıklandırmaya hız verdiklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “900 bin adet yavru sazanı bu yıl su ile buluşturduk. Çorumda baraj ve göletleri balıklandırmak için projeler hazırladık. Bakanlık projelerimizi uygun görerek yavru sazan balığı temin etti” dedi.

Kaçak avlanmadan dert yanan Orhan Sarı, “En çok uğraştığımız konulardan biri kaçak avlanma. Bunun önüne gerek kolluk kuvvetleri ile gerekse kurumdaki kontrol görevlilerimiz ile geçmeye çalışıyoruz. Burada en büyük görev avcılık yapan Çorumlu vatandaşlarımıza düşüyor. Buradaki balıklar Çorumluya hizmet edecek” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da böyle bir projeyi Çorum’da uyguladığı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, şunları söyledi: “Obruk Barajı yapıldığında 16 tane köyümüzün arazileri su altında kaldı. Burada üreticilerimiz bir mağduriyet yaşamalarına rağmen, barajdan balıkçılık yapmaya başladılar. Bu da üreticilerimize ek gelir sağladı. Bu barajın birlikte yağma edilmesine karşı çıkmalıyız. Burada planlı avlanma yapılırsa köylerimiz kazançlı çıkacak, hep birlikte kazançlı çıkacağız.”

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022, 17:43