91 işyerini denetlediler

Çorum merkez ve 7 ilçede, 32 kontrol görevlisi ve emniyet güçlerinin katılımıyla alkollü içki denetimi yapıldı.

Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen denetim kapsamında 5996 sayılı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde, halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla sahte alkollü içkilerin üretim ve satışının bertaraf edilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde bakkal, market, büfe, otel, cafe, bar, eğlence yeri, gazino gibi alkollü içki satış ve toplu tüketim yerleri kontrol edildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri gıda kontrol ekipleri ve emniyet güçleri tarafından 91 alkollü içki satış ve toplu tüketim yeri denetlendi.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 20:48