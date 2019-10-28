96. yılı etkinliklerle kutluyoruz

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanacak.

Hafta boyunca yapılan çeşitli bayram etkinlikleri ve bugün Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından yarın saat 10.00’da Valilik makamında tebrikler kabul edilecek. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ise saat 11.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacak. 19.30’da Altınkaya Arena’da Cumhuriyet resepsiyonu başlayacak.

Öte yandan vatandaşların ve öğrencilerin katılımı ile saat 19.30’da Atatürk Anıtı’ndan başlayacak olan Fener Alayı, Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek. Cumhuriyet Konseri ve havai fişek gösterisi ile kutlama sona erecek. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 14:49