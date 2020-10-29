97. yılda 97 üyeye rozet

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılında partiye yeni üye olan 97 kişiye rozet taktı.

Rozet takma törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın Kolları Üyeleri katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, törende konuşan CHP İl Başkanı Tahtasız, parti olarak kadınların siyasette ve yönetimde yer almasına önem verdiklerini belirterek, partinin başarı oranının yükselmesinde ve iktidara yürümesinde kadınların yapacağı çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. Tahtasız, "Cumhuriyetimizin 97. yılında 97 yeni partilimize rozetlerini takmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ise rozet takma etkinliğini Cumhuriyet Bayramı gibi son derece anlamlı bir günde gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, "Atatürk, Cumhuriyet’i ilan ettikten sonra Cumhuriyet sayesinde kadınlar özgürleşti, birçok alanda haklarına kavuştu, devletin çeşitli kademelerinde yer aldı. Seçme ve seçilme hakkına sahip olan kadınlarımızın Atatürk'ün kurduğu partiye sahip çıkmaları ve partiye üye olarak Cumhuriyet kadınlığını içlerine sindirmiş olmalarından, 97 yıldır dimdik ayakta durmamızı sağlayan ilkelerinin bulunduğu 6 oklu bu rozeti takmaktan gurur duyuyoruz. İnancımız ve yolumuz iktidar yolu olsun. Daha çok cumhuriyet sevdalısı kadınlarımızın aramıza katılması dileğiyle hepinize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Partiye yeni üye olan kadınların rozeti İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın tarafından takıldı.