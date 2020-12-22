99 yaşında koronayı yendi

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Koronaya yakalanan 99 yaşındaki Ayşe Yalvaçer koronayı yendi.

Burun akıntısı ve öksürük şikayeti üzerine test yapılan Ayşe ninenin sonucu pozitif çıktı. Sağlıkçıların gözetiminde tedavisi evinde tamamlanan Ayşe Yalvaçer, eski sağlığına kavuştu.

Evlatlarının el bebek gül bebek baktığı 99 yaşındaki Ayşe Yalvaçer, 15 günlük sürede koronayı yendi. Ayşe Yalvaçer’in oğlu emekli öğretmen Nuri Yalvaçer, annesinin yaşı nedeniyle taşıdıkları kaygıların hiç birisiyle karşılaşmadıklarını, annesinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaşı nedeniyle kısmi unutkanlık yaşayan Ayşe nine, yakalandığı hastalığın herkesi korkutan korona illeti olduğunun farkına bile varmazken, rahatsızlıklarının son bulmasının şükrünü dilinden düşürmüyor.

Nuri Yalvaçer, tedavi sürecinde karantina kurallarını bizzat uyguladıklarını, ihtiyaçlarını giderirken maske ve mesafeye azami dikkat ettiklerini anlatarak, bu süreçte kendilerini sürekli arayan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 19:46