9.Türkiye Arıcılık Fuarı İstanbul'da gerçekleşti

ARMASAD (Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Arıcılık fuarı 4-6 Mart tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşti. Türkiye Arıcılık sektöründe tek olan fuara 50 katılımcı firma, 9.600 ziyaretçi katılım sağladı.

Fuara, Türkiye Tarım Bakanlığından görevli Hakan Ulgey, TİKA Dış İlişkiler Koordinatörü Sami Dur, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, İstanbul Beyoğlu İlçe Tarım Müdürü Serap Öztürk, Azerbaycan Hayvancılık Tarım Bakanlığından Mahir Hacıyev, Eldar Hasanov , Azerbaycan Arıcılar Birliği Başkanları Bedrettin Hasretov ve Elhan Alekberov katılım sağladı.

Fuar ile ilgili bilgi veren Benka Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli ‘’Derneğimizin misyonunu düzenlediğimiz fuarımıza da işledik. Tüm dünya arıcılarına kapılarımızı açtık. Yaklaşık 20 farklı ülkeden 60 sektör temsilcisi misafir ağırlayarak birlik beraberliğin ticaretteki önemini bir kez daha vurgulamış olduk. Ziyaretçiler firmalarımızla ticari temaslarda bulundu. Türkiye’nin şu anda fırsatlar ülkesi olduğunu bu fuarda tekrar anlamış bulunduk. Ziyarette bulunan herkese ARMASAD adına teşekkür ederim.” dedi.

Küçükbenli, bunun yanı sıra Benka Arıcılık olarak da fuara katılım sağladıklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022, 00:22