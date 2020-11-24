A-Enerji yeni yerinde

RECEP MEBET

Çetin Demirel’in sahibi olduğu A-Enerji Elektrik, Aydınlatma, Mobilya ve Aksesuar Mağazası, Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi numara 73/B’deki yeni yerinde hizmete girdi.

Daha önce Kulaksız Sokak numara 6’da faaliyet gösteren A-Enerji, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

1994 yılından bu yana aynı sektörde hizmet verdiğini anlatan Çetin Demirel, “350 metrekarelik yeni mağazamızda aydınlatma ürünlerinin yanı sıra mobilya ve aksesuar çeşitlerini de yelpazemize ekledik” dedi.

Audio Görüntülü Diafon ve Akıllı Ev Sistemleri yetkili servisi olarak da faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Demirel, “Elektrik tesisat ve taahhüdün yanında proje, elektronik otomasyon, solar enerji ve mühendislik konularında da anahtar teslim çözümler sağlıyoruz” diye konuştu.

Kendi imalatları olan mobilya ve aksesuar çeşitleriyle dekoratif ürünler alanında da iddialı olduklarının altını çizen Demirel, tüm Çorum halkını yeni mağazalarına davet etti.