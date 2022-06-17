A Plus’u ünlü sanatçı Ece Mumay açacak

Melisa Gürlek’in sahibi olduğu A Plus Güzellik ve Akademi, 24 Haziran’da yeni yerinde 6 kişilik profesyonel ekibi, çağa uygun teknolojik cihazları ve kaliteli ürünleri ile Çorumlulara kapılarını açacak.

Güzellik ve Akademi Merkezinin açılışını ünlü sanatçı Ece Mumay yapacak.

A Plus Güzellik ve Akademi Çorum’da 5 yıl önce başladığı hizmet hayatına 1000 metrekarelik bir alanda rahat ve ferah bir ortamda devam etmeye hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Akademi Bölümü ile de kendilerine meslektaşlar yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Melisa Gürlek, iş istihdamına katkı sağlamak için adımlar attıklarını söyledi.

Açılışın 24 Haziran saat 14.00’de Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Sokak adresinde gerçekleşeceğini aktaran Melisa Gürlek, açılışa ünlü pop sanatçısı Ece Mumay’ın da katılarak Çorumlularla bir araya geleceğini vurguladı.

Açılışına hazırlandıkları A Plus Güzellik ve Akademi’de bulunan cihazların ne Çorum’da ne de çevre illerde bulunduğuna dikkat çeken Melisa Gürlek, “Özellikle lazer cihazımız üç dalga boyuna sahip bölgedeki tek cihaz. Bu sayede tüy bitirme konusunda %80-90 oranında başarı elde ediliyor” dedi.

Melisa Gürlek, Çorum ve bölgenin güzellik denildiğinde akla ilk gelecek yer haline geleceğine inandığı A Plus Güzellik Akademisi’nin açılışına herkesi davet etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 18:21