‘Abay, Türk dünyasının ortak değeridir’

M.BURAK YALÇIN

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan'ın milli şairi ve alim Abay Kunanbayoğlu'nun doğumunun 175'inci yıl dönümünün kutlandığını belirterek, “Yalnızca etkinlik yaparak kutlamak değil, onun ilmini anlayıp ona göre yaşamız gerekiyor. Abay yalnızca Kazakistan'ın değil, tüm Türk dünyasının ortak değeridir” dedi.

İskilip Belediyesi tarafından oluşturulan İskilip Alimler Müzesi’nde kurulan Kazakistan'ın milli şairi ve alim Abay Odasının açılışı bugün gerçekleştirildi.

Açılışa Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bazı daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

SÜLÜK: ABAY ODASI, ORTAK KÜLTÜR AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MİRAS OLACAK

Açılışta ilk olarak kürsüye gelen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, odanın ortak kültür açısından önemli bir kültürel miras olacağını belirterek, “Bizim ortak bir kültürümüz ve ortak bir atamız var. Abay da bunlardan birisi. Burada açmış olduğumuz oda ile Abay’ı tanıtma noktasında önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Aynı şekilde bu sürecin sonrasında da Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin, Ebussuud Efendi’nin de kazak çocuklarına tanıtılması ile ilgili önemli bir adım olacağını düşünüyorum” dedi.

YÜKSEL: TÜRK DEVLETLERİ OLARAK ÖVÜNECEK ÇOK PAYIMIZ VAR

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise Türk toplumunun ve Türk devletlerinin övünecek çok paylarının olduğunu ifade ederek, “Bu payların bir kısmını zihnimiz her zaman yakalamıyor ama onur duyacağımız pek çok kahraman, destan, girişim bizim gözlerimizin önünde duruyor. Bunları ne kadar paylaşır, hatırlar ve hatırlatırsak o kadar başımız göklere doğru yönelir” diye konuştu.

‘KAHRAMANLARIMIZI HATIRLAMALIYIZ VE HATIRLATMALIYIZ’

Bu kahramanların hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğine işaret eden Yüksel şunları söyledi: “Çok geri gitmeye gerek yok, Kovid-19 aşısını Türk çift, bilim insanının bulduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Nobel ödülünü yakın tarihte bir Türk aldı. Daha gerilerde Anadolu coğrafyasında bilim, ilim dediğimiz ne varsa uygarlık evrenine nice fikirleri, buluşları, uygulamaları hediye eden insanlarımız var. Abay hoca da bunlardan biri. Gökyüzünde ne kadar yıldız varsa emin olun ki o kadar Türk hediyesi vardır uygarlık evrenine.”

BÜYÜKELÇİ SAPARBEKULY: ONUN İLMİNİ ANLAYIP ONA GÖRE YAŞAMAMIZ GEREKİYOR

Son olarak kürsüye gelen Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da Abay’ın doğumunun 175. yılının kutlandığını dile getirerek, “Yalnızca etkinlik yaprak kutlamak değil, onun ilmini anlayıp ona göre yaşamız gerekiyor. Abay yalnızca Kazakistan'ın değil, tüm Türk dünyasının ortak değeridir” ifadelerini kullandı.

‘YUNUS EMRE NE İSE ABAY DA KAZAKLAR İÇİN ODUR’

Abay’ın Kazaklar için ne ifade ettiğini de anlatan Büyükelçi Saparbekuly, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Abay, Kazaklar için bir yol göstericidir. Abay’ın kaleme aldığı her bir yazı nesilden nesile Kazakların yol feneri olmuştur. Türk dünyası, ilim ve irfanın yıldızlar geçididir. Abay da bu yıldızlardan biri ve en önemlilerinden. Bu müze ile torunları Abay’ı tanıyacak. Çünkü Abay demek, insanlık olarak kendimizi tanımak demek. Abay bizim için önemli, çünkü Türk İslam dünyası halklarının geri kalmışlığına çare arayan ve milli değerleri koruyan bir düşünür. Anadolu Türkçesi açısından Yunus Emre ne ise Abay da Kazaklar için odur. Abay Kazakların milli kimliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynamıştır. Sadece etkinliklerle değil onun eserlerini okuyacağız. Nesilden nesile aktaracağız.”

Konuşmaların ardından Abay Odasının açılışı gerçekleştirildi.

(Abay Odasındaki bal mumu heykel heykeltraş Hakan Aktan ve Hüseyin İnci tarafından 2 ay da yapıldı)