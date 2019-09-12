ABD'li bakana seramik sektörünü anlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla  düzenlenen Türkiye-ABD çalışma toplantısında Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından  Seramik Sektör Sunumu yapıldı.

ABD'li bakana seramik sektörünü anlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla  düzenlenen Türkiye-ABD çalışma toplantısında Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından  Seramik Sektör Sunumu yapıldı.

 

Türk seramik sektörünün Avrupa Birliğinde önemli  paya sahip olduğu ve ürün kalitesi ve kapasite itibarıyla Amerikan pazarından pay almaya hazır olduklarını ifade eden Çenesiz, iki ülke arasında artırılmaya çalışılan ticaret hacminde seramik sektörünün de önemli bir kalem olduğunu vurguladı. 

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, 14:32
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