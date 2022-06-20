ABD'ye kaçak olarak gidenlerde Çorum zirvede

Yaklaşık 400 bin Türk vatandaşının yaşadığı ABD'de kaçak yollardan girenlerin sayısı her geçen gün artıyor. ABD'ye kaçak olarak gidenlerde Çorum, Ağrı, Giresun zirvede yer alıyor.

Amerika ve Avrupa ülkeleri Türkiye’den ülkelerine seyahat etmek isteyen şahıslara vize alırken bazı zorluklar çıkarıyor. Yetkililer Türkiye’den gelen kaçak göçmenleri buna neden olarak gösteriyor. Bu durum ülkeler arasında gerilime de yol açmakta. Özellikle az gelişmiş ülkelerden ABD ve AB ülkelerine geçişte büyük oranda talep var. Ancak homojen bir toplum meydana getirme amacında olan AB ülkeleri geçişlere soğuk bakmaktadır. Örneğin; 12-14 yaşlarında turistik seyahat etmek isteyen çocuklara ve yanındaki ebeveynlere dahi vize verilirken sorun çıkartılabiliyor. ABD’ye göç etmek için zorlu kriterler var. Örnek vermek gerekirse göçmen vizesine başvurmak için , göç etmek isteyen yabancı bir vatandaşa genellikle bir ABD vatandaşı veya yasal daimi ikamet eden yakın akrabalar veya muhtemel ABD işvereni tarafından sponsor olunmalı ve göçmen vizesine sahip olmadan önce onaylanmış bir dilekçeye sahip olunmalı. Son yıllarda Türk vatandaşlarının da kaçak yollardan bu ülkelere artan oranda geçiş yapmaya çalıştığı istatistiklere yansıdı. Bu istatistiki verilere göre hangi yıllar aralığında artış yaşanmaktadır? Hangi illerimizden daha fazla geçiş mevcut? Düzensiz göçün zararları nelerdir?

TÜRK İSTİLASI DEDİLER

Euronews'te yer alan habere göre; ABD’nin California’dan sonra en kalabalık ikinci eyaleti olan Texas’ta Meksika sınırından son olarak ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen Türkler yakalanmıştı. El Paso Sınır Muhafız Müdürü Gloria Chavez sosyal medya hesabından gelişmeyi duyururken, “Türk istilası” ifadesini kullandı. Chavez, “Sınır güvenliği, ulusal güvenliktir. Sınır muhafız görevlileri 45 ülkeden gelen kaçak göçmenleri tutukladılar. Büyük iş yaptılar. Görevliler Türkiye’den ABD’ye yasa dışı bir şekilde gelen kişileri yakaladı.” ifadesini kullandı.

KAÇAK GEÇMEDE REKOR

Meksika ve Türkiye’den ABD’ye kaçak geçenler rekora ulaşıyor. Uluslararası Göç İncelemeleri kitap bölümünün verilerine göre bugün Amerika’da 400.000’e yakın Türk’ün yaşadığı tahmin edilmektedir. En çok kaçak göçmen veren illerimiz ise Çorum, Ağrı ve Giresun. Kaçak geçen Türklerin istatistiki verileri şöyle:

2020: 2.580

2021: 4.989

2022’nin ilk 5 ayında 11.827 olan sayının yıl sonunda 25 bin olması bekleniyor.

El Paso'dan Türkiye’den gelen kaçak göçmen sayısının 2021 yılında bir önceki yıla oranla 109 kişi artarak, bin 409’a çıktığı aktarıldı. Verilere göre, sadece ekim ayından bu yana Türkiye’den gelen 957 kişi yakalandı.

TÜRKİYE’DEN 330.289 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %2 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

EN FAZLA 25-29 YAŞ GRUBU GİTTİ

Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %13,3 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,2 ile 20-24 ve %11,6 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %15,2 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %13 ile 30-34 ve %12,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

