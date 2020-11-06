ABD’nin seçim sonucu Türkiye için değişmeyecek’

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş, dünyanın merakla beklediği ABD seçimlerinin sonuçlarının Türkiye için bir farklılık oluşturmayacağını söyledi.

İl Başkanı Taş, "Biden’ın ABD Başkanı olması durumunda dış politikamızı belirlerken, yeni başkanın Siyonist ajandası konusunda bilinçli ve tedbirli olmamız son derece büyük önem arz etmektedir.” dedi.

ABD'nin, Türkiye aleyhine politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Taş, yazılı açıklamasında şunları dile getirdi: “Türkiye’nin ABD’deki başkanlık seçimi sonrası ABD ile yeni dönem politikalarını oluştururken ABD Yönetimi’nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de izlediği, İsrail yanlısı ve Türkiye ile diğer bölge ülkelerinin aleyhine politikaları ciddi şekilde göz önüne alması gerekmektedir. ABD Yönetimi’nin Suriye politikasında Türkiye’yi süreç dışına çıkarmaya çalışması, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle işbirliği yoluna gitmesi ve Suriye’de ‘Büyük İsrail’ ajandasını takip etmesi güven sorunuyla birlikte Türkiye açısından büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Türkiye’nin S-400 konusunda olduğu gibi ABD ile ayrışma içerisine girdiği hayati öneme sahip birçok stratejik konuda güven sorununun artarak devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

‘STRATEJİK ORTAKLIK’ YERİNE BAĞIMSIZ BİR DIŞ POLİTİKA’

Türkiye’nin tarihten gelen misyonu, jeopolitik konumu ve hedefleri doğrultusunda D-8 ve D-60 ülkeleriyle dayanışma içerisinde özgün ve bağımsız bir dış politika izlemesi hayati bir öneme sahip. Ülkemizin milli menfaatlerimiz, kendi önceliklerimiz doğrultusunda politikalar geliştirmesi ve batılı ülkelerle sözde ‘stratejik ortaklık’ tesis etmek yerine, dış ilişkilerini mütekabiliyet esasları çerçevesinde düzenlemesi daha yerinde bir tutum olacaktır.

‘ABD İÇİN İSRAİL’İN GÜVENLİĞİ HER ZAMAN BİRİNCİ ÖNCELİK’

Tüm Amerikan başkanları gibi Joe Biden’ın da, seçimlerden ABD Başkanı olarak çıkması durumunda İsrail Devleti’nin varlığını, güvenliğini ve Büyük İsrail Planı’nın yürütülmesini önceleyeceği muhakkaktır. ABD dış politikasının ana eksenini de bu zihniyet oluşturmaktadır. Biden’ın ABD Başkanı olarak seçilmesi durumunda, Obama döneminde İsrail'in çıkarlarını ön plana alarak Türkiye ile uygulamaya çalıştığı ve iki ülke arasında bir proje olarak durmakta olan ‘model ortaklık’ fikrini yeniden Türkiye'ye dayatmaya çalışması söz konusu olabilir. Bu konuda mevcut iktidarın temkinli ve bilinçli olmasında büyük fayda vardır.”

‘BIDEN SEÇİLİRSE SİYONİST POLİTİKALARI AYNEN SÜRDÜRÜR’

Biden'ın Mart 2013’te düzenlenen AIPAC (Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi) konferansında yaptığı konuşmada Siyonist ideolojiye olan inancını ve bağlılığını bir kez daha teyit ettiği konuşmasını hatırlatan Taş, "Birlikte görev yaptığı Başkan Obama’nın da İsrail Devleti’ne yaptığı katkıları ifade ederken, ABD’nin önceki 8 başkanıyla görev yaptığını ve hiçbir başkanın Obama kadar İsrail'i korumadığını vurgulamıştı. Biden, Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken İsrail’den yana büyük siyasi sorumluluklar üstlenmiş ve bu yolda önemli gelişmelerde başrol oynamıştır. Bu nedenle, başkan seçilmesi halinde bu Siyonist politikaları aynen sürdürmesi kuvvetle muhtemeldir." açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 20:03