Abdulkadir Ozulu hoca son yolculuğuna uğurlandı

M.BURAK YALÇIN

Çorum'un yetiştirdiği büyük değerlerden, gazetemiz köşe yazarı Eğitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu son yolculuğuna uğurlandı.

81 yaşında hayatını kaybeden Abdulkadir Ozulu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakimiyet, Abdulkadir Ozulu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

ABDULKADİR OZULU KİMDİR?

Eğitimci - Yazar Abdulkadir Ozulu, 1941 Çorum doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da yaptı. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Nevşehir Öğretmen Okulu, Çorum İmam Hatip Lisesi ve Çorum Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Çorum Anadolu Lisesi ile çorum Anadolu öğretmen lisesinin kurucu müdürlüğünü yaptı. 1993 yılında kendi isteği ile emekli olan Ozulu’nun, Çorum yerel basınında araştırma yazıları ve denemeleri yayılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Abdulkadir Ozulu, araştırma ve edebiyat çalışmaları ile Çorum’un kültür hayatını büyük katkılar sundu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 14:35