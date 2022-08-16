Abdulkadir Ozulu hocamızı kaybettik

M.BURAK YALÇIN
Çorum'un yetiştirdiği büyük değerlerden, gazetemiz köşe yazarı Eğitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu 81 yaşında vefat etti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Abdulkadir Ozulu hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, Abdulkadir Ozulu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 09:42