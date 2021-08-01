Abdullah Ağbal hayatını kaybetti

M.BURAK YALÇIN

Çorum’un eski müteahhitlerinden Abdullah Ağbal (86) vefat etti.

PTT’den emekli Cemal Ağbal, İstanbul'da özel sektörde yatırım danışmanlığı yapan Kenan Ağbal, Çorum Belediyesi personellerinden Salih Ağbal ile Gülsüm Özata ve Gazeteci Gülesin Ağbal Demirer’in babaları, mesai arkadaşımız Enise Ağbal Üşümüş'ün dedesi Abdullah Ağbal, bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.