Abdurrahim Karakoç anılacak

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi, Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları dile getirdiği eserleriyle toplumun geniş bir kesimine ulaşmayı başaran Türk edebiyatının usta şairlerinden Abdurrahim Karakoç’un vefatının onuncu yıl dönümü nedeniyle 7 Haziran Salı günü anma programı düzenleyecek.

ENDERHAN KARAKOÇ BABASINI ANLATACAK

Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 14.00’de gerçekleşecek olan programa konuşmacı olarak Abdurrahim Karakoç’un oğlu, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç katılacak.

ABDURRAHİM KARAKOÇ'UN ÖZGEÇMİŞİ

1932 yılında o dönemde köy olan Ekinözü'nde doğan Abdurrahim Karakoç, çocukluk çağından itibaren şiire ilgi duymaya başladı.

Elbistan Belediyesi’nde 1958-1985 yıllarında muhasebeci olarak çalışan ve aşık tarzı şiirin büyük ustaları arasına giren Karakoç'un ilk eserleri Elbistan'da yayımlanan Engizek Gazetesi’nde yer aldı.

Yazdığı bazı şiirlerinden dolayı hakkında dava açılan Karakoç, davaların hepsinden avukat tutmadan beraat etti.

‘MİHRİBAN’ UNUTULMAZLAR ARASINDA

Mihriban’ adlı eseri, Türk halk müziğinin unutulmazları arasında yer aldı. Karakoç’un 100'e yakın şiiri bestelenerek İbrahim Tatlıses, Şükriye Tutkun, Selda Bağcan, Musa Eroğlu, Esat Kabaklı, Gülay, Orhan Hakalmaz, Hasan Sağındık, Selçuk Küpçük, Gülşen Kutlu, Sevcan Orhan, Güler Duman, Gündoğar ve Azerin tarafından seslendirilerek geniş kitlelere ulaştı.