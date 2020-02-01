Abide’yi Belediye onaracak

RECEP MEBET

Çorum Belediyesi, Abide Meydanı’na ismini veren ‘İstiklâl Şehitleri Anıtı’ onarımı için ihale düzenledi.

‘Bu anıt sahipsiz mi?’ başlığıyla 3 Ekim 2018 tarihinde manşetimize taşıdığımız tarihi anıt için nihayet harekete geçildi.

‘İstiklâl Şehitleri Anıtı Onarım Yapım İşi’ ihalesi dün yapıldı. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın başkanlığında toplanan komisyon huzundaki ihale için 3 kişi teklif sundu.

Düzenlenen ihale kapsamında, Cengiz Topel Caddesi ile Yenidoğan 4. Sokak’ın kesiştiği noktada (YEDAŞ binası yanında) bulunan anıt ve çevresinde düzenleme yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık maliyeti 99 bin 902 lira 10 kuruş olan ihalede en düşük teklifi 73 bin lira ile Hüseyin Sarı verdi. 94 bin lira teklif veren Ömer Faruk Uysal’ın evrak eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı kaldığı ihalede Ali Çan ise 109 bin 790 lira bedel teklif etti.

İhale sonucunun, yapılacak değerlendirmenin ardından ilgililere duyurulacağı bildirildi.