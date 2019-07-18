‘Abonelerin zararına göz yumulmasın!’

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Akıllı su sayaçları ve servis hizmetlerinde uygulanan fiyat tarifesinden dert yanan aboneler, yetkililerden çözüm istiyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akkent 1. Etap Site Yöneticisi Ömer Öztürk, akıllı su sayacı kullanmak zorunda bırakılan tüketicilerin adeta cezalandırıldığını söyledi.

Akıllı sayaç alımında tekelci bir yapı hakim olduğunu öne süren Ömer Öztürk, bu durumun rekabet koşullarına aykırı olduğunu savundu.

Piyasada 7-16 TL arasındaki akıllı sayaç pili için abonelerden 70 TL alındığını belirten Ömer Öztürk, “Vatandaşı ekonomik açıdan zarara uğratan bu fahiş fiyatlamaya karşı, Çorum Belediyesi başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan acilen düzenleme bekliyoruz” dedi.



Tüketicilerin mağduriyetine neden olduğu iddia edilen problemle ilgili tespitlerini dile getiren Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Binlerce su abonesi, Belediye’nin teşvikiyle mekanik sayaçlarını, akıllı su sayaçları ile değiştirdi. Zamanla bu sayaçlarda ortaya çıkan elektronik sorunlar tüketicileri mağdur etmeye başladı. Akıllı sayaç uygulaması, ön ödeme sistemi sayesinde Belediye’nin su faturası tahsilatlarını hızlandırmasına rağmen oluşan mağduriyetler tüketicileri dezevantajlı konuma düşürdü.

En çok mağduriyet yaşatan konu ise özel servisin kontrolsüz ve kuralsız bir şekilde servis ve yedek parça fiyatı belirleyerek tüketicilerden talep edilmesidir. Zira herhangi bir arıza durumunda susuz kalan vatandaşlar, ister-istemez ortaya çıkan ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.



Geçtiğimiz günlerde binamızın suyu kesildi. Servisi çağırdım, sayacın pilinin bittiğini söylediler. Akıllı sayaç pilinin 1-2 yıl içinde bittiği ifade edildi. Değişim bedelini sorduğumda pilin 50 TL, servis ücretiyle birlikte 70 TL tuttuğu belirtildi. Parayı ödedim ancak yaptığım piyasa araştırmasında söz konusu pilin toptan olarak 6,69 TL, perakende olarak ise 16 TL olduğunu gördüm. Üstelik sistemin dışarıdan müdahaleye izin vermemesi nedeniyle bu pilin abone tarafından değişiminin mümkün olmadığını da öğrendim. Aboneleri servisin insafına mahkum eden bu fahiş fiyatlamayı doğru bulmadığımı belirterek konuyu ilgili yerlere bildirdim. Basın yoluyla da gündeme getirilmesi gerektiğine inandığım bu problemin çözümü hususunda yetkililerden acilen adım atmalarını bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 19:51