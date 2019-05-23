‘Abonman Kart’ uygulaması talebi

RECEP MEBET

Çorum’da eğitim gören öğrenciler, toplu taşımada ‘Abonman Kart’ uygulamasına geçilmesini istiyor. Toplu taşıma hizmetlerinden aktif olarak faydalanan öğrenciler, Çorum Belediyesi döneminde uygulanan ancak özelleştirme sonrası terk edilen paso uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor.

Büyükşehirler başta olmak üzere pek çok ilde uygulanan sistemin Çorum'da da devreye sokulması gerektiğini vurgulayan öğrenciler, yetkililere seslendikleri açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

BAŞKAN AŞGIN ve BELEDİYE MECLİSİ’NE ÇAĞRI

“Kamuoyunun malumu olduğu üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavikart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Böylece ulaşım kartlarına aylık olarak yükleme yaptıran öğrencilere büyük bir kolaylık sunulmuş oldu.

Yıllardır abonman sisteminin ihmal edildiği Çorum’da da bu yönde adımatılması gerektiğini düşünüyoruz.

Kendisi de eğitimci ve öğrenci dostu olan Belediye Başkanımızdan ve Belediye Meclisi’nin kıymetli üyelerinden bu hususta çözüm bekliyoruz.

‘BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ OLSUN’

Öte yandan dini bayramların yanı sıra millibayramlarda da ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunma kararı alınan illerde Ramazan Bayramı boyunca bu imkanın sunulacağını öğrendik. Halkın takdirini kazanan bu uygulamanın da Çorum’da hayata geçirilebileceğini düşünüyoruz.”