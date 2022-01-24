Aç kalan kurt şehre indi

Çorum’un Osmancık ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İlçeye bağlı Tekmen köyü Karataş Mahallesinde yaşayan Yunus Soruklu, sürüsünü takip etmek amacıyla evi ve ahırın çevresine güvenlik kamerası taktırdı.

Gece saatlerinde telefonundan kameralarını kontrol eden Soruklu, bir kurt'un ahırın olduğu bölgeye doğru ilerlediğini gördü. Bunun üzerine dışarı çıkan Soruklu’yu gören kurt kaçmaya başladı.

Kurt'un ahırın çevresine gelişi ve geri gidişi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 11:26