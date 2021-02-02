Açık Kapı, 24 bin 440 başvuruyu sonuçlandırdı

Çorum Valiliği bünyesinde 2020 yılında hizmete başlayan Açık Kapı Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl 24 bin 440 başvuruyu cevaplandırdı.

Valilik ek bina girişinde yüz yüze, web sitesi, mobil uygulama ve e-devlet uygulaması üzerinden başvuru alan ve 7 iş günü içerisinde sonuca ulaştıran Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nün, ayrıca şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşların da talep, istek ve şikayetlerinde mihmandar görevi yaptığı belirtildi.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nün 2020 faaliyetleriyle ilgili şu bilgiler verildi:

“2020 yılı içerisinde 15.911'i Merkez İlçe olmak üzere toplamda 24.442 başvuru alan Şubemiz 24.440 başvuruyu zamanında sonucuna kavuşturup vatandaşımızın taleplerine hızlı ve etkili şekilde cevap vermiştir.

Geçtiğimiz yıl içerisindeki başvuruların 12.209'u e-devlet uygulaması üzerinden yapılırken 10.517' si web sitemiz olan www.acikkapi.gov.tr adresinden, 1.553'ü ise mobil uygulamamız üzerinden yapılmış olup tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle şubemiz yüz yüze başvuru alamamıştır. Ayrıca pandemi döneminde yapılan başvurularda ise Sosyal Yardım konusu öne çıkmaktadır.

Milletin kapısı olarak nitelendirdiğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğümüz vatandaşımıza etkili ve hızlı çözümler üretmek amacıyla, Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda hizmetlerine devam etmektedir.” (Haber Merkezi)