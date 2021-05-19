‘Açıklanan destekler moral oldu’

Türkiye Terziler Konfeksiyoncular Federasyonu Genel Başkan Vekili, Hitit Esnaf Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, esnafa ve sanatkara dönük destek paketini değerlendirdi.

Çerikci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaflar ve sanatkarlar için açıkladığı yeni destekleri memnuniyetler karşıladıklarını söyledi.

Bu zor süreci hep birlikte dayanışma içerisinde aşacaklarını vurgulayan Çerikci, "Açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Bu ortamda verilen her bir destek esnafımızı tutunmaya teşvik ediyor. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gördük. Milletimiz adına Cumhurbaşkanımıza bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Esnafa can suyu sağlayacak nitelikte verilen hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi'ni çok değerli bulduklarının altını çizen Çerikci, “Esnafımız ve sanatkarımız açısından büyük önem taşıyan bu kararı memnuniyetle karşılıyorum. Ticari hayatın normalleşmesine ilişkin verilen tüm destekler, ekonomik hayatımızda yerini bulacak, topluma refah olarak geri dönecektir." dedi.

Açıklanan destek paketi ile esnaf ve sanatkârın 2 ayrı grupta değerlendirildiğini belirten Çerikci, “Ayrılan grupraki esnaflarımız 3 bin ve 5 bin TL hibe destek alacağı ifade edilmiştir. Öncelikle, uzun zamandır kapalı olan ya da işleri çok kötü giden esnaf ve sanatkârımıza verilen hibe ve Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve her platformda esnafın sorunlarını dile getiren Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanının bir daha bu kadar kapsamlı bir kapanma olmayacağına ilişkin müjdesinin de sevindirici olduğunu ifade eden Çerikci, ayrıca detaylarının Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklayacağı tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisinde kolaylık sağlanacak adımlar atılacağına inandığını kaydetti.

Salgından zarar gören küçük işletmelere verilecek toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin de katkı sağlayacağının altını çizen Çerikci, kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlerin gündeme gelme ihtimalinin azalması da esnafa moral veren bir haber olduğunu söyledi.