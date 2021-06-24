Acılı anne konuştu: ‘Oğlumu Türkiye’ye geri getirsinler’

FATİH BATTAR

4 ay önce çalışmak için Kazakistan’a giden ancak Kazakistan’da mahsur kalan Çorumlu işçi Sezer Satılmış’ın annesi Zehra Satılmış, oğlunun oradan kurtulması için yetkililere seslenerek; “Oğlumu Türkiye’ye geri getirsinler.” dedi

Keşke oğlumu göndermeseydim’ diyen acılı anne, oğlunun bir an önce Türkiye’ye geri dönmesini dört gözle bekliyor.

Oğlunun kredi borçları yüzünden Kazakistan’a çalışmaya gittiğini anlatan Zehra Satılmış; “4 ay önce çalışmak için Kazakistan’a gitti. Gittiğinden beri beş kuruş gönderemedi. Kendisi de orada perişan oldu. Oğlumu oaraya götüren firma bunları dolandırmış. Paralarını vermemiş. Polisler de oğlumla birlikte orada 15 kişinin pasaportuna el koymuş. Para vermezseniz pasaportunuzu vermeyiz demişler. Bunlarda paraları olmadıkları için ne pasaportlarını alabiliyorlar ne de Türkiye’ye geri dönebiliyorlar. Kazakistan Konsolosluğu’na gitmişler ama yardımcı olmamışlar. Orada mahsur kaldılar. Yiyecek ekmekleri olmadığını öğrendik. Biz de burada zor durumdayız. Kredi borcunu ödeyemiyoruz. Ne olur oğlumu Türkiye’ye geri getirsinler. Çorum’da vali bey, milletvekillerimizin ve bürokratlarımıza sesimizi duymasını istiyorum. Lütfen bize yardımcı olsunlar.” dedi

Sezer Satılmış’ın ağabeyi Ferhat Satılmış da kardeşinin durumuna çok üzüldüklerini belirterek; “Kardeşimin 4 aylık çalışma parası vermemişler. Yaklaşık 2500 dolar alacağı varmış. Parasını alamadığı gibi de firmanın şikayeti ile pasaportuna da el koymuşlar. Zor durumdayız. Kardeşimin Türkiye’ye dönmesi için çare arıyoruz.” ifadelerini kullandı