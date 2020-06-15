Acılı baba sitem etti

EROL TAŞKAN

Amerika’da San Joaquin nehrinde boğularak yaşamını yitiren Çorumlu genç Umut Felik memleketi Kargı'da toprağa verildi. Umut Felik’in babası Ahmet Felik, oğlunun cenazesinin Türkiye’ye getirilme sürecinin çok uzadığını belirterek sitem etti.

Yaşadığı acıyı ifade ederken göz yaşlarını tutamayan acılı baba sürecin kendileri için çok uzun ve acı dolu olduğunu ifade ederek, "Geride kalanların acısını anlamaları ve bize bu kadar acı yaşatmamaları gerekirdi." dedi.

“En kısa sürede oğluma sarılıp yüzünü görmek isterdim ben göremedim, dayanamadım” diyen baba şu ifadeleri kullandı; “Kimseye bu kadar uzun süre acı yaşatmamaları lazım. Hükümetlerin kuralları falan böyle dediler ama böyle olmaması lazım. Geride kalanların acılarını düşünmeleri lazım. Çok acı çektik biz. Bu üzüntümüzün içinde cenazesi geldi de yerine koyabilmemize sevinecek duruma geldik. Olmaması lazımdı böyle. En kısa sürede oğluma sarılıp yüzünü görmek isterdim ben göremedim, dayanamadım. Yapmasınlar, etmesinler. 3 sene önce gitti. Burada üniversiteyi bitirdikten sonra dil eğitimi almak için gitti. Dil eğitimi aldı. Sonra bir üniversiteye yazıldı. Okuyordu, çok da başarılıydı. Hem okuyor hem de çalışıyordu kendi harçlığını çıkarıyordu. Gelmesi nasip olmadı. Oradaki arkadaşları olmasa haber alacak durumumuz olmayacaktı. Konsolosluk olsun, bize bilgi verecek biri olsun istedik ama oğlumun arkadaşlarından başka bize yardım edecek kimse olmadı. Bugüne kadar kaldı. Böyle olmaması lazım. Neden kısa sürede bu işler yapılmadı. Oğlum orada sevilen biri olmasa biz haber alamayacağız, kahrolacağız. Sağolsun arkadaşları bize saat saat bilgi verdi. Orada kimsesi olmayan bir kişinin başına böyle bir şey gelse neler olur hiç aklım almıyor. Türkiye’ye indiğinde bile engel çıktı. Bunlar zorluk çıkarmadan yapılması lazım.”

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 12:29