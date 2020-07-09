Açılmadan harap ettiler

RECEP MEBET

Kadeş Meydanı’ndaki tesisler henüz hizmete açılmamasına rağmen dış cephesinde yaşanan tahribatla dikkat çekiyor.

Çorum’un kentleşme anlamında yeni yatırımları arasında yer alan Kadeş Meydanı ve çevresindeki düzenleme, bazı kendini bilmezler yüzünden adeta viraneye dönüşüyor.

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan tesislerin dış yüzeyinde oluşan tahribat, duyarlı vatandaşları üzüyor.

Yer yer kaplamaları dökülen, duvarları sprey boya ile karalanan ve çöp yığınları ile çevrelenen binaların içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu belirten vatandaşlar, “Bu milletin ödediği vergilerle yapılan ve halka hizmet için inşaa edilen tesisler sahipsiz mi?” diye sordular.

Onca para harcanarak yapılan tesislerin kaderine terk edilmemesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, yetkililere seslenerek Kadeş Meydanı’ndaki tahribata karşı acilen tedbir alınmasını istediler.