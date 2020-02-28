‘Acıya rağmen kenetlenme günü’

İdlib’den gelen şehit haberlerinin Türk milletine tarifsiz bir acı yaşattığını ifade eden İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, “Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür.” dedi.

Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan bu hain saldırıyı tüm şehit aileleri ve gaziler adına kınayan Dilmen, “Vatan dedik yola çıktık, şehit gazi olmayı göze aldık, bayrak inmesin ezan dinmesin dedik. Dün Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Kore’de, Kıbrıs’ta; bugün de doğuda İdlip’de... Bu tarifsiz acıyı derinden hisseden milletimiz, bütün iç ve dış düşmanlara karşı tarihten aldığı güç ve azimle mücadelesini, kararlılıkla sürdürecektir.

Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür. Aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve gaziler ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındadır.

Acısını yüreğimizde derinden hissettiğimiz aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize baş sağlığı, yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz.” şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)