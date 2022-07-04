Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, en düşük emekli maaşına ve asgari ücrete yapılan zamları eleştirerek bir öneride bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücretliyi enflasyona ezdiren bir zam oranını bile çıkıp kendisinin açıkladığını ifade eden Ulaş Tokgöz, “Yapılan zam, asgari ücretlinin yılın geri kalan 6 ayını yine açlık sınırı altında yaşamasının ilanı oldu”dedi.

Açlık sınırının 6 bin 391 TL olduğu bir ülkede asgari ücretin 5 bin 500 TL olarak açıklanmasının milyonlarca vatandaşa “açlığınız umurumuzda değil” demek anlamına geldiğini kaydeden Tokgöz, “Yılın başında 4 bin 253 TL yapılan asgari ücret, yeni zamla birlikte 5 bin 500 TL oldu. Açlık sınırının altında kalan asgari ücretle insanlar geçinemez. Yoksulluk sınırı ise bu ücretin kat kat üstündedir”şeklinde belirtti.

“Saraylarda bir eli yağda, bir eli balda olan bu hükümetin üstünde, açlığa terk ettikleri milletin ahı var” diyen Ulaş Tokgöz, “Emekçiyi ezen saray düzenini değiştireceğiz. Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye için oyunuzu altı oka basın” diye konuştu.

En düşük emekli maaşına verilen 1.000 liralık artışa da değinen CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “En düşük emekli maaşı açlık sınırının yarısıdır. Ekonomik koşullar, zam yağmurları, siyasi ve politik hatalar yurttaşlarımızın yaşam koşullarını günden güne yaşanılmaz hale getirmektedir” dedi.

Emekli vatandaşların hiç olmazsa önümüzdeki Kurban Bayramı’nda sevindirilmesi gerektiğini dile getiren Tokgöz, bayram ikramiyelerinin bir asgari ücret tutarında ödenmesini önerdi.

Vatandaşları artan hayat pahalılığından artık nefes alamaz duruma geldiğini kaydeden Tokgöz, “Tek bir karar ülkeyi düze çıkarır o da erken değil, hemen seçim” dedi. (Haber Merkezi)