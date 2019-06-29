Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alacak

Adalet Bakanlığınca, adliyelerde, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacak. Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek.

Bakanlık bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak. Alım yapılacak branşlar ise zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak.