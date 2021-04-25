Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacak

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  ile  06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı  aday  arasından,  bakanlık tarafından  gerçekleştirilecek  sözlü  sınav  sonucuna  göre  10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alınacaktır.

Adaylar  başvurularını  19/04/2021-03/05/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,  e-Devlet  üzerinde  belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. 

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