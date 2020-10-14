Adalet Derneği’nden o paylaşıma tepki

Çorum Adalet Derneği, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın sosyal medya hesabından "Işıklar yanıyor" notuyla AYM binasının fotoğrafını paylaşmasını eleştirdi.

‘HUKUK, TERÖRÜ VE TERÖRİSTLERİ KORUMAZ’

Söz konusu paylaşımın tehdit ve vesayet içerdiğini belirten Adalet Derneği Kurucusu Av. Yakup Alar, şu açıklamayı yaptı:

“Anayasa Mahkemesi üyesinin ‘Işıklar yanıyor’ şeklindeki tehdit ve vesayet içeren sözlerini kınıyoruz. 15 Temmuz darbesine karşı milletimizin göstermiş olduğu kahramanlığa rağmen hala bu vesayetçi zihniyetin canlı ve aramızda olduğunu görmek üzüntü vericidir. Darbeci zihniyetin devletin en önemli kurumlarında, yüksek yargı organlarında olmasını kabul edemeyiz. Bu siyasi ve milli iradeye yönelik bir tehdittir. Bu darbeci zihniyet kalıntılarının derhal istifa etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi’nin bundan sonraki kararları daha da tartışılır hale gelecektir.

Son dönemlerde Anayasa Mahkemesince verilen özellikle Enis Berberoğlu kararıyla hukuk adına, özgürlük adına terör örgütü FETÖ’ye moral vermiştir. Hukuk hiçbir zaman kötü niyeti korumadığı gibi terör örgütlerine yardım ve yataklık edenleri de korumaz. Terör örgütü FETÖ’ye yardım ve yataklıktan mahkum olan birisini, bir siyasi parti yargıdan kaçırmak için milletvekili seçimlerinde listeye almış, seçtirmiş, yargı tarafından mahkum edildiği halde bu sefer Anayasa Mahkemesi koruması altına alınmak istenmektedir. Bu sebeple artık Anayasa Mahkemesi’nde yeni sisteme göre uyarlanma vakti gelmiştir. Hukuk hiçbir zaman terörü ve teröristleri korumaz.”