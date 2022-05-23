Adana’daki şölene 1500 gençle katıldılar

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen Gençlik Şöleni’ne, AK Parti Çorum Gençlik Kolları 1500 gençle katıldı.

DEV ÇORUM PANKARTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleşen şölende AK Parti Çorum Gençlik Kolları, ‘İlk Günkü Aşkla A’dan Z’ye Çorum Daima Yanında’ yazan dev pankart ile statta yerini aldı.

MİLLETVEKİLİ CEYLAN ÇORUMLU GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Alana gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Çorum’dan gelen gençleri selamlayarak, sohbet etti.

AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur Milletvekili Ceylan’ı abi olarak gördüklerini belirterek, her zaman yanlarında olduğu için Ceylan’a teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE’Yİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAK GENÇLİK SİZSİNİZ

Şölende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu gençliğin, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençlik olduğunu ifade ederek, “Siz, propaganda edileni, verileni, dayatılanı değil, kendi tarih ve kültür hazinesindeki hakikatleri arayıp bulacak gençliksiniz. Siz, dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Siz, çürümüşlüğün, sinsi oyunların, kirli mecraların içinden kendi medeniyet değerlerimizin kılavuzluğunda sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizde bunu görüyorum. Size inanıyorum. İnanıyorum ki üstadın ifadesiyle 'Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın' dediği gibi karanlıkları yırtıp aşacak gençliksiniz. Gençler siz, Mavera'daki aşk iksirini sağacak, çekirdekleri yarıp özü bulacak, kozaları örecek, uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek olan gençliksiniz” dedi.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALDI

Şölen ünlü sanatçılar Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç konserinin ardından sona erdi.