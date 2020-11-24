M.BURAK YALÇIN

Çorum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle aday öğretmenler yemin etti.

Dün Öğretmenevi’nde gerçekleşen yemin törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, idareciler ve öğretmenler katıldı.

Törende aday öğretmenler Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Kaymış yönetiminde ellerini Türk bayrağına koyup, öğretmenlik yeminini ettiler.

Yeminin ardından öğretmenler arasında düzenlenen resim yarışmasında “Gül Kokuyor Ellerin” eseri ile birinci olan Mimar Sinan Ortaokulu öğretmeni Hasan Danlı, “Vefakar Bir Kahraman” eseri ile ikinci olan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Emre Darmancı ve “Öğretmendir İnsanı Sevmek” eseri ile üçüncü olan 23 Nisan Ortaokulu öğretmeni Emel Aktı’ya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından ödül verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve beraberindeki heyet yemin töreni öncesinde ise Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 19:14