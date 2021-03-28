ADD'de Genel Kurul heyecanı

FATİH AKBAŞ

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

ADD il binasında gerçekleştirilen genel kurulda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyeti belirlendi.

Divan Başkanlığına Yılmaz Köse, katip üyeliklere ise Uğur Eke ile Perinay Tahtasız getirildi. ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in faaliyet raporunu okumasının ardından dilek ve temenniler kısmında davetliler görüşlerini dile getirdiler.

Genel kurulda yeni yönetimde şu isimler yer aldı: “Yönetim kurulu: Emine Aydaş, Jale Bağırıcı, Ahmet Ceyhan, Yıldırım Çıtak, Hüseyin Erdost, Didem Tokgöz Semiz, Uğur Demirer. Denetim Kurulu: Ömer Bağcı, Halil İbrahim Kaçay, Tansel Küçüker. Disiplin Kurulu: Dursun Yalçın, Kenan Sır, Perinay Tahtasız. Genel Merkez Delegeleri: Aslan Kaya, Selim Bozkurt, Saim Erdoğan, Bekir Özsaçmacı.”

Genel kurulun ardından yapılacak yönetim kurulu toplantısında ADD Çorum Şube Başkanı seçilecek ve görev dağılımı yapılacak.