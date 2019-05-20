ADD: Milletimizin doğum günü kutlu olsun

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Milli Mücadele’nin 100. yılını tebrik eden Uğur Demirer, “Milletimizin doğum günü kutlu olsun” dedi.

19 Mayıs’ın ayrıca ADD’nin de doğum günü olduğunu dile getiren Demirer, yaptığı açıklamada Dernek Genel Merkezi’nin şu görüşlerini paylaştı:

“19 Mayıs 1919, büyük Türk Devrimi'nin başlangıç tarihidir. Mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devrimi'nin eseridir. Kahramanlıklarla dolu Milli Mücadelemizin temeli, uygarlık savaşıdır. Uygar dünyanın ayrılmaz ve onurlu bir üyesi olmak yaşamsal hedefimizdir.

Atatürk; Samsun'a çıkmadan, kurtuluşun ve kuruluşun stratejisini belirlemiştir. Buna göre, emperyalizm mutlaka yenilecek, ardından Türk Milleti hak ettiği konuma yükseltilecektir. Türk Devrimi, bu amaçla gerçekleşmiştir.

Atatürk Devrim ve İlkeleri'nin Türk Milleti için gerçek bir reçete olduğuna inanan aydınlarımız, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni 30 yıl önce bugün kurdular. Milli Mücadele ruhunu sonsuza kadar yaşatmak için bedeller ödediler. Milli Mücadele ruhu Kemalizm ile özdeştir. Atatürkçü Düşünce Derneği, tam 30 yıldır Milli Mücadele ruhunun temsilcisi ve çatı örgütüdür. Çizgisinden asla ödün vermeyen Atatürkçü Düşünce Derneği; Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u, kurucusu Doç. Dr. Bahriye Üçok'u, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı, üyesi Necip Hablemitoğlu'nu , örgüt emektarı Şükrü Demirkürek'i şehit vermiştir. Devrim ve demokrasi şehitlerimiz, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında da yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Aziz Milletimize söz veriyoruz; Atatürk (Türk) Devrimi kazanımlarını yaşatacağız. Emperyalizmin oyunlarını 100 yıl önce olduğu gibi bugün de bozacağız. Gerici, bölücü ve işbirlikçi zihniyetle olan mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Uygarlık savaşını kazanacağız. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Demokrasimize ve demokrasinin vazgeçilmez ilkesi, laikliğe ödünsüz sahip çıkacağız. Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerini tümüyle gerçekleştireceğiz.”