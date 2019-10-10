Toç Bir Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, Türk Tarım Orman Sendikası Şube Başkanı Necati Gül’ün açıklamasına cevap verdi.



Toç Bir Sen için ‘adı var kendi yok’ diyen Necati Gül’e, ‘adı da kendi de olmayan sendika’ sözüyle cevap veren Özkader, şu açıklamayı yaptı: “Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak kazandığımız haklar da, tarihe gömdüğümüz yasaklar da kayıt altındadır. İnsan hak ve Özgürlükleri alanında verdiğimiz mücadele herkes tarafından bilinmektedir.

Demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin önünü açan 12 Eylül 2010 Referandumuna bizler ‘evet’ oyu vermek için çalışırken, programlar yaparken, ‘hayır’ kampanyası yapanların bize bu konuda ders vermeye çalışmaları ne hakkına ne de haddinedir.

Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın katılmış olduğu Çorum İl Divan Toplantısında çok geniş yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Bu konulardan bir tanesi de sivil itaatsizlik ve kılık kıyafet konusunda yaşanılan sıkıntılardı. Genel Başkanımız konuşmasında bazı kurum idarecilerinin eski Türkiye alışkanlıklarıyla hareket ettiğini, kurum çalışanlarına baskı yaptığı ve mobing uyguladıklarını, bunların doğru olmadığını ve bunları takip ederek gereğini yapacaklarını belirttiği bir konuşma… Malum-sen mensubu hem bu konuşmayı hafife alacaksın hem de çıkacaksın kurum kılık kıyafet konusunda baskı yapıyor diyeceksin…

Başörtüsü yasağının kaldırılması için Türkiye genelinde 12 milyon 300 bin imzayı topladığımız, imza kampanyasının Çorum ayağında Saat Kulesi’nin yanında kurduğumuz imza çadırının yanından kafasını eğip geçen, bir forma imza atmaya yüreği yetmeyen, elleri tireyenler… Sendikamızın emek ve çabaları ile alınan sivil itaatsizlik kararından faydalanmak istemesi bizim gölgemizden faydalanmak değil de nedir?

Toplu sözleşme döneminde ve kritik dönemlerde sesi soluğu çıkmayan efendi, hayırdır temsil ettiğin meslek kolunun seçimleri falan mı var yoksa?”