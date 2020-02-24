Adil Candemir ve Hürriyet Parkı 3 yıllığına kiralandı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Adil Candemir Parkı, 15 Temmuz Hürriyet Parkı ve Feyzullah Kıyıklık Parkı içindeki kafeteryaların 3 yıllığına kiraya verilme ihalesi dün gerçekleştirildi.

Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Encümen Huzuru’nda açık artırma usulü gerçekleştirilen ihalede yıllık muhammen bedeli 72 bin TL olan Adil Candemir Parkı içindeki kafeteryaya Fatih Mehmet Aksu 72 bin 500 TL, yıllık muhammen bedeli 85 bin TL olan 15 Temmuz Hürriyet Parkı içindeki kafeteryaya Ahmet Ertekin 116 bin TL teklif verdi. Feyzullah Kıyıklık Parkı içindeki kafeteryaya ise alıcı çıkmadı.

İhalelerin resmi sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.