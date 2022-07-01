Adım adım Tarihi Kent Meydanı projesine

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin Tarihi Kent Meydanı projesi önünde ki bir engel daha kalkıyor.

Halkbank tarafından uzun yıllar kullanıldıktan sonra bir süre önce belediye tarafından devralınarak boşaltılan binanın yıkımı başladı. Binanın yıkımı nedeniyle tören yapıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Tarihi Kent Meydanı projesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise programda yaptığı konuşmasına, “Hayaldi gerçek oldu diyebileceğimiz birçok projemizi Rabbim bize yapmayı nasip etti” diyerek başladı.

Dikiciler Arastası restorasyonu ile Saat Kulesi’ne cephesi olan binaların restorasyonunun tamamlandığını kaydeden Başkan Aşgın, “İlk etapta Saat Kulesine bakan dükkanları restore ettik ve şehrimize yakışır hale getirdik”dedi.

Çorum ile ilgili iki vizyonları olduğunu bunlardan birisinin yeni şehir projesi diğerinin ise Tarihi Kültür Yolu ve Kent Meydanı projeleri olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Bizim temel iki hayalimiz vardı. Bunlardan birisi yeni şehir projesiydi. Biz bir tane hayal ederken Rabbim iki tane nasip etti. Birisi Kışla arazisiydi. TOKİ burada arazi satışlarına başladı. Diğeri ise Çimento Fabrikası arazisiydi. İkisinin de her şeyi hazır. İkinci vizyonumuz ise tarihi yeniden ayağa kaldırmaktı. Merkezinde Ulu Camiinin yer aldığı Tarihi Kent Meydanı projemizi hayata geçirmeye karar verdik. Bunun içinde Halkbank ve Ziraat Bankası binalarını devraldık. Tarihi meydan için çok önemli tarihi bir adımı hep beraber atıyoruz. Hayırlı olsun. Ziraat Bankası da taşınır taşınmaz binayı yıkacağız. Çöplü Arastasının restorasyon ihalesine çıktık. Kale’den Ulu Camii'ye kadar olan Tarihi Kültür Yolunu meydanı da yapmak suretiyle bir yıl içinde tamamlamış olacağımızın müjdesini size veriyorum”şeklinde kaydetti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de konuşmasında Başkan Aşgın’ın göreve geldiği günden beri aşkla şevkle çalışmaya ve Çorum’a değer katmaya devam ettiğini belirterek, “İnşallah bundan sonrada hayırlı kalıcı eserleri Çorum’a kazandırmaya devam ettirir. Bu şekilde çalışmaya devam eder. Bu çalışmalar aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un büyük destekleriyle bu aşamaya geldi. O’nun Çorum’a çok güzel sihirli dokunuşları oldu. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bütün bu hizmetlerin altında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve imzası var. Modern Türkiye’nin inşasında son 20 yılda büyük mesafeler katedildi. Muhterem Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Ziraat ve Halkbank Genel Müdürlerine de binaların devri konusunda gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür ediyorum. Tarihi Kent Meydanı projesinin kazasız ve belasız şekilde neticelenmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum”diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından binanın yıkım işlemi başladı.

Törene AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları, bazı Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 18:20