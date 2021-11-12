Adli Tıp Kurumu’nun proje çalışmaları başladı

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a yapılacak olan Adli Tıp Kurumu’nun proje çalışmalarının başladığı açıkladı.

Ceylan, Adalet Bakanlığının 2021 Yılı Yatırım Programında ‘etüt-proje’ karakteristiğinde yer alan projenin kapalı kullanım alanının 2.996,72 m² olduğunu söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Ceylan, Adli Tıp Kurumu binasında Toksikoloji Laboratuvarı, otopsi salonu, morg ve adli tıp uzman odalarının yer aldığını belirtti.

Çepni Mahallesi’ne yapılması planlanan Adli Tıp Kurumu’nun tahmini yatırım bedelinin 12.000.000,00 TL olduğunu hatırlatan Ceylan, “Proje çalışmaları başlamış olup, proje bitirildikten sonra ihaleye çıkılacaktır. Kurumumuz ilimize hayırlı olsun.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 19:00