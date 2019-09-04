‘Adliye binası için Adalet Bakanlığı’ndan heyet Çorum’a gelecek’

FATİH BATTAR

Yeni adli yıl açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adliye binasının yetersizliğinden dolayı mevcut Adliye binasının yanına yapılması planlanan yer için Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan bir heyetin önümüzdeki günlerde Çorum’a geleceğini açıkladı.

Çorum’da adli yargı hizmetlerinin iki ayrı binada yürütüldüğünü belirten Ağca, “3.Ağır Ceza ve 5.Ağır Ceza Mahkememiz faaliyete geçti. Önümüzdeki yıllarda Adliye binası yetersiz kalacağı bir gerçektir. Bu nedenle Adliye binasının yanına ek bina yapılması için somut çalışmalar başlatılmıştır. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Adliye binası hakkında bize yazı gönderdi ve yeni yer için Çorum’a bir heyet gelecek ve incelemelerde bulunacak.” dedi

Konuşmasında Türkiye’de hakim ve savcı sayısının rekor seviyeye ulaştığına dkkat çeken Ağca; “Şu anda çalışan hakim, savcı sayısı Türkiye tarihinin rekor seviyesinde. Bu sayı daha da artacaktır. Adli hizmetlerin yakın dönemde istenilen seviyeye geleceğine inancım tamdır.”diye konuştu.

Önümüzdeki ay mecliste görüşülerek yürürlüğe girmesi beklenen 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin gerek yargı, gerek adliye çalışanları, gerekse de avukatlar için büyük yenilikler taşıdığını ifade eden Ağca; “Adalet sahasında çözüm bekleyen sorunlarımız var ama Adalet Bakanlığımızın Türkiye Barolar Birliği ile birlikte hazırladığı Yargı Reformu Strateijisi ile gerek yargı, gerek adliye çalışanı, gerekse de avukatlar için büyük yenilikleri kapsıyor. Yargı, 15 Temmuz’da ciddi bir yara aldı ama Yargı sistemimiz Adalet Bakanlığı ve HSYK’nın çalışmaları ile bugün daha iyi noktaya geldi.” ifadelerini kullandı.