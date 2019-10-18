Adliye ek binası için istişarede bulundular

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Baro Başkanı Kenan Yaşar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Baro Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Güleç, Adliye ek binası için düşünülen Adliye Otoparkı’nda biraraya geldi.

Daha önce düzenlediği basın toplantısında Adliye binasının yanındaki otoparkın ek bina için uygun olduğunu açıklayan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ankara’da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yaptıkları istişare sonarası yapılacak ek bina son durumu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Baro Başkanı Kenan Yaşar ile paylaştı.

Hatırlanacağı üzere Adliye ek binası için Adalet Bakanlığı’ndan bir heyetin geleceği açıklanmıştı ancak heyetin Çorum’a gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.