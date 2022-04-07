Adliye projesi rafa mı kaldırıldı?

FATİH BATTAR

Proje ihalesi yaklaşık 1 yıl önce yapılan Adliye Ek Hizmet Binası’na halen kazma vurulmadı.

Yaklaşık 3 yıldır ihale bekleyen Adliye ek bina projesinin proje ihalesi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleşti ama proje ile ilgili çalışmaların başlamaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yerine yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın gelmesiyle projede bir değişiklik olup olmadığı Çorum kamuoyunda tartışılırken, proje ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Çorum’u adalet hizmetlerinde bir üst seviyeye çıkaracak proje ile ilgili güzel haberler bekleniyor.

Bu arada Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre inşaat maliyetlerinde yaşanan artışlar sebebiyle, müteahhitlerin ellerindeki işi bitirmelerinin zora girdiği belirtildi.

Bazı kamu projelerinin durma noktasına geldiği ifade edilirken, yeni başlayacak projelerin ise şimdilik rafa kaldırıldığı iddia edildi.

PROJE HAKKINDA

2019 yılında mevcut Adliye binasının yetersiz kalmasından dolayı Adliye otoparkına ek hizmet binası yapılacağı açıklanmıştı. Siyasiler, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaret ederek, projeye destek istemiş ve 2020 yılında Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çorum ziyaretinde Adliye binasını ziyaret ederek ek hizmet binasının yapılacağı yerde incelemelerde bulunmuştu. Bakan Gül, yeni binanın proje ihalesinin kısa sürede yapılacağını müjdelemişti.

2021 yılında ise Ankara’da proje ihalesi gerçekleşti ama aradan 1 yıl geçmesine rağmen herhangi bir çalışma başlamadı.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022, 18:55