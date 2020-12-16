Adnan Babuçcu yaşamını yitirdi

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İskilipli emekli Milli Eğitim Müdürü Adnan Babuçcu (76) vefat etti.

‘Bizim İskilip’ adıyla ilçede ilk gazeteyi çıkaran ve daha sonra Memleket Gazetesi’nin de imtiyaz sahibi olan Adnan Babuçcu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

İskilip’te uzun yıllar matbaacılık yapan ve AK Parti İlçe Yönetiminde de görev alan Babuçcu’nun vefatı, ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi önceki gün kılınan cenaze namazının ardından İskilip’te toprağa verildi.

HAKİMİYET, Adnan Babuçcu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.