Adnan Boyar vefat etti

Çorum’un eski galericilerinden Adnan Boyar (60) vefat etti.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü Badmin Antrenörü ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olan Barış Boyar’ın amcası Adnan Boyar hayatını kaybetti.

Yolda yürürken aniden rahatsızlanan Boyar, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi yarın saat 10.30 Ulumezarlık’ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 21:00