AFAD 300 bin kişiye eğitim verecek

FATİH BATTAR

İçişleri Bakanlığı tarafından "2021 Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Çorum’da AFAD İl Müdürlüğü Afet Eğitim Çadırı ve tanıtım standı açtı.

Kadeş Meydanı’nda açılan çardırda 3 gün boyunca vatandaşlara AFAD eğitimi verilecek. Çadırda 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında hazırlanan çeşitli yazılı ve görsel materyaller ile eğitmenler tarafından eğitimler verilecek ve arama kurtarma malzemeleri tanıtımı yapılacak.

"2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında afet farkındalığının geliştirilmesi ve afet riskini azaltmak amacıyla şu ana kadar 60 bin kişiye eğitim verdiklerini açıklayan AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, hedeflerinin Çorum’da 300 bin kişiye ulaşmak olduğunu aktardı.

‘Eğitimlerimizi tüm kesimleri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede vermeye çalışıyoruz.’ diyen Kaya; “Öğrencilerimize, kamu çalışanlarımıza, gönüllülerimize ve halkımıza eğitim veriyoruz. Muhtarlarmıza verdiğimiz eğitimlerle köylerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Sivil toplum örgütlerinden din görevlilerine, öğretmenlerden sağlıkçılara kadar toplumun tüm kesimlerinden eğitmen yelpazesi oluşturduk. Tüm halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hedef kitlemizi daha da genişletmeye çalışıyoruz” dedi.

2021 Afet eğitim yılı kapsamında vatandaşların afet eğitimlerine ulaşmasını kolaylaştırmak için AFAD olarak halkın yoğun olarak kullandığı Gazi Caddesi üzerindeki KADEŞ Meydanında Afet Eğitim Çadırı kurduklarını anlatan Kaya, “Çadırımızda 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında hazırlanan çeşitli yazılı ve görsel materyaller ile eğitmenlerimiz tarafından eğitimler verilecek ve arama kurtarma malzemeleri tanıtımı yapılacaktır. Tüm halkımızı eğitim çadırımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise hem Türkiye’nin hem de Çorum’un afet riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek; “Her yıl afetlere hazırlık eğitimi yaparken bu yıl İçişleri Bakanımızın talimatıyla daha vurgulu, daha görsel ve farkındalığı daha yüksek olacak şekilde bir eğitim yılı yapıyoruz. Hedefimiz nüfusumuzun yarısına ulaşmak. Çorumluları afet konusunda bilgilendirmek, afete hazırlık konusunda duyarlılıklarını artırmalarına yardım olmak. Daha da önemlisi bu bilgilerine davranışlarına yansıtacak şekilde vatandaşlarımızla etkileşim içerisinde olmak. Bu anlayıştan hareket Kadeş meydanında kurulan çadırımızda afet anlarında kullanılan malzemeler, geçmiş dönemlerde yaşanılan personellerimizin ortaya koyduğu çalışmalar, halkımızın bilinçlenmesine yönelik materyaller herkesin hizmetine sunuluyor. Kamudan meslek örgütlerine, gönüllülerimizden her bir vatandaşımıza kadar hedefimiz ilimizin nüfusunun yarısına ulaşmak ancak herkese ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.