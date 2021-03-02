AFAD afetlere karşı halkı bilinçlendiriyor

M.BURAK YALÇIN

Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık standı açarak araç ve malzemelerini tanıtırken vatandaşlara da afetler hakkında bilgiler verdi.

Hürriyet meydanında açılan stantta AFAD ekipleri tarafından vatandaşlara hem broşür dağıtıldı hem de ekiplerin kullandıkları araç ve gereçler tanıtıldı.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarına Çorum’da da devam edildiğini ifade eden AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, vatandaşlarda acil durum ve afet bilincinin oluşması amacıyla stant açtıklarını söyledi.

2021 yılının Afet Farkındalık Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Elvan Kaya, “AFAD çalışanlarımız tarafından afetlerle ilgili, eğitimlerle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Aynı zamanda sergi açarak malzeme tanıtımı yapıyoruz” diye konuştu.

Çorum’da 650’ye yakın AFAD gönüllüsünün bulunduğunu açıklayan Kaya, “AFAD gönüllüleri ile ilgili çalışmalara pandemi nedeniyle ara verdik. Elektronik modüller üzerinden eğitimler devam ediyor. Pandeminin seyrine göre yakın tarihte yüz yüze eğitimler yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili çalışmamız var” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 18:45