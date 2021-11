AFAD sınavında torpil iddiası

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sözlü sınavında torpil yapıldığı iddia edildi.

KESK Çorum Şubeler Platformu adına açıklama yapan TÜMBEL SEN Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, “AFAD emekçilerinin gelecek beklentileri, kariyer hayalleri ve görevde yükselme umutları mülakat ve torpil garabeti ile ellerinden alınmıştır.” dedi.

Yazılı sınavdan düşük not alanlara sözlü sınavda yüksek notların verildiğini iddia eden Veldet, şu açıklamayı yaptı:

“AFAD personelinin Şube Müdürlüğü özelinde hazırlamış olduğu yazılı sınavda 60 ve 70 civarında puan alan çok sayıda adaya sözlü sınavda 90 ve üzeri puan verilerek kazanmaları sağlanmıştır. Yine aynı şekilde yazılı sınavda 90 ve üzeri puan alan adaylar ise sözlü sınavda 30 ve 40'lı puanlar verilerek elenmiştir. Ne yazık ki sözlü sınavda verilen puanların adil olup olmadığını denetleyecek bir kamu personel denetim mekanizmamız bulunmamaktadır. Gerçekten de bazı adaylar sözlü sınavda çok başarılı olmuş, bazı adaylar da başarısız olmuş olabilir ama bunun denetimi sağlanamadığı için ortaya çıkan sonuçtan kimse memnun olmamaktadır.

Hatırlanacağı üzere, 2001 Yılında sayıları 11'e çıkarılan Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri ile göreve başlayan çoğunluğu Arama Kurtarma Teknisyeni olan Sivil Savunma ve AFAD Emekçileri, yıllardır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarından mahrum bırakılmış, Anayasal haklarını kullanamamışlardır.

Nihayet yıllar sonra 2020 yılında Görevde Yükselme Sınav Yönetmeliği çıkarılarak Covid19 pandemisi döneminde sınav süreci oldu bittiye getirip bu sorunlu yönetmeliğin peşine bir de sınav duyurusu yapıldı. Hiçbir kıstas, liyakat, meslek tecrübesine, birikim ve donanıma bakılmaksızın, ortalaması 20 yıllık çalışan ve 50'li yaşlara yaklaşmış olanlar ile kuruma 6 ay önce girmiş olanları, aynı sınava sokmak hangi akıl ile izah edilebilir.

‘KAZANANLAR EN BAŞINDAN BELLİ’

On yıllardır yapılmayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına haliyle aşırı derecede yığılma olacağı biline biline hiçbir önlem alınmamış, kamusal yarar gözetilmemiştir. Gelinen süreçte yüksek puan alan birçok kişiye mülakatta düşük puan verilerek bu sınavın yapılış amacının, yandaş birilerine mevki-makam-kadro sağlamak olduğu, sınavın göstermelik yapıldığı, kazanacakların en başından belli olduğu, son mülakat garabeti ile ortaya çıkmıştır. AFAD emekçilerinin yıllardır umut ettiği görevde yükselme ve kariyer hakları, bir kez daha ellerinden geri alınmıştır.

En başından beri haksız, sağlıksız, zamansız ve şaibelere açık şekilde geçen bir sınav süreci işletildi. İlk olarak 1 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılacağı duyurulan yazılı sınavın, 30 Ekim'de meydana gelen ve hepimizi derinden etkileyen Seferihisar-İzmir depremi nedeniyle ertelendi. Bu ertelemeden bir süre sonra, adları sınava girecek adaylar arasında olan çoğu Memur-Sen’li kişiler, liyakat ve ehliyet gibi temel ilkelere aykırı şekilde il müdürü olarak atandılar.

Sınava girecekler arasından bazılarının il müdürü olarak atanmaları bile başlı başına sınav sürecine gölge düşürmüştür.

Yazılı sınav birincisine mülakatta düşük puan verilmesi ile yazılı sınavda 70’in altında puan ile başarısız olmuş birilerine yüksek puan verilerek ilk 100'e sokulması bile başlı başına bir şaibe ve skandaldır. Ülkemizde bugüne kadar yüzlerce örneği olduğu halde kamera kaydı ve gözlemci olmayan her mülakat sınavı, şaibeli ve sorunludur. Bu bağlamda yapılan bu sınav iptal edilip akla bilime fırsat eşitliğine dayalı şeffaf bir sınav süreci yeniden başlatılmalıdır. Bugüne kadar defalarca dile getirdiğimiz "Mülakat kaldırılmalıdır" tespit ve talebimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Biz KESK Çorum Şubeleri Platformu olarak, tüm bu haklı nedenlerden dolayı yükselme hakları ihlal edilen, on yıllardır bekledikleri görevde yükselme ve kariyer umutları, türlü şaibelere kurban edilen AFAD emekçilerinin haklarının gerçek savunucusu olan YAPI YOL-SEN'in verdiği bu mücadeleyi destekliyor, bu şaibeli sürece itiraz ediyor ve düzeltilmesi için her türlü mücadeleyi yürüteceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 18:37