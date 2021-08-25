Afet bölgesine moral ziyareti

FATİH AKBAŞ

Çorum merkez mahalle muhtarları, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile sel afetinin yaşandığı Sinop’un Türkeli ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçelerine gittiler.

Merkez mahalle muhtarları ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat sel felaketinin büyük bir zarar verdiği Türkeli ve Bozkurt ilçelerine giderek burada yürütülen yardım faaliyetlerine destek verdiler.

Heyet, Türkeli’nde koordinatör vali olarak görev yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi Türkeli Gençlik Merkezi’ne ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Muhtarlar ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat daha sonra selin büyük zarar verdiği Kastamonu’nun Bozkurt İlçesine geçtiler.

Çorum heyeti Bozkurt’ta yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü lojistik merkezinde AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve lojistikten sorumlu Kaymakam hemşehrimiz Cihat Abukan ile biraraya gelerek çalışmalara destek verdiler.