‘Afetlere her an hazırlıklı olmalıyız’

FATİH AKBAŞ

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya, ülkemizin depremselliği ve geçmişte yaşanan acı tecrübelerin bir an olsun akıldan çıkmaması gerektiğini belirterek, “Her an afetlere, özellikle de depreme karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.

AFAD İl Müdürü Elvan Kaya 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Öğretmenevi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Güvenli yapılaşma, deprem ve afet bilincinin oluşturulması, depremlere karşı her an hazırlıklı olunması maksadıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasının Deprem Haftası olarak kutlandığını kaydeden Kaya, “Sadece bu haftaya özel olarak değil, afetlere hazırlanmaya mahkûm olduğumuzu hiçbir zaman unutmadan, toplumun her kesimiyle çalışmalarımızı kesintisiz devam ettirerek, güvenli geleceğimizi hep birlikte inşa etmeliyiz”şeklinde belirtti.

Afetlere hazırlık alanında faaliyetleri yaygınlaştırabilmek ve 7’den 70’e herkese ulaşabilmek için tüm kurum ve kuruluşlara büyük görev ve sorumluluklar düştüğünün altını çizen Kaya, “Bu çerçevede, Deprem Haftası dolayısı ile toplumumuzda farkındalık oluşturulması büyük bir önem taşımaktadır. Ülke olarak yürütülen hazırlık çalışmalarında, halkımızın da yanımızda yer alması ve Deprem Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılarak destek olması, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturulmasında kilit rol oynayacaktır”dedi.

‘2022 AFET TATBİKAT YILI OLARAK İLAN EDİLDİ’

2021 yılında ülke genelinde Afet Eğitim Yılı olarak belirlendiğini kaydeden Kaya, Geçtiğimiz yıl verilen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi, davranış değişikliği sağlanması ve toplumda risk azaltma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisinin geliştirilmesi maksadıyla 2022 yılı Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmiştir. Gerek Tatbikat Yılı gerek ise 1-7 Mart Deprem haftası göz önünde bulundurularak İlimizde AFAD koordinasyonunda çeşitli eğitim, tatbikat ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Şehrin bazı bölgelerinde stand ve sergi açılması, okullarda deprem farkındalığı ile ilgili eğitimler ve tatbikatlar, AFAD Gönüllülüğünün yaygınlaştırılması adına etkinlikler icra edilmektedir”ifadelerini kullandı.

‘FARKLI TEMALARDA TATBİKATLAR YAPILACAK’

2022'de farklı afet senaryolarına göre tatbikatlar planladıklarını belirten Kaya, "Jandarma, belediye, itfaiye, UMKE, sivil toplum örgütleri, gönüllülerimizle tatbikat yaptık. Okullarda tatbikatlar yapıyoruz. İnsanların öğrendiklerini uygulayarak kalıcı hale getirilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlı ve plansız tatbikatlar yapacağız. Tatbikatların temaları değişecek. Kaybolma, mahsur kalma, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlerle ilgili tatbikatlarımız olacak. Diğer afet türleriyle ilgili de tatbikatlar yapacağız. Bu tatbikatların her biri aynı zamanda halkımızın bilgilendirilmesi amacını içeriyor”şeklinde kaydetti.

‘DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BİR İLİZ’

Çorum'un deprem riski taşıyan illerden olduğunu vurgulayan Kaya, “Çorum, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde. Bunun yanında Çorum'da birden fazla fay hattı var. Sungurlu Fay Hattı ile Merzifon Fay Hattı 7'nin üzerinde büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Ne zaman olacağını kestiremiyoruz. Hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor”dedi.

‘DEVLETİN MERHAMET VE ŞEFKAT ELİYİZ’

Afet hakkında bilgilendirmek üzere en ücra yerleşim yerlerindeki vatandaşlara dahi ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kaya, “Amacımız en ücra köşedeki kardeşimize dahi ulaşmak. İnsan odaklı, insanın hayatta kalmasını sağlamak için çalışan bir örgütüz. AFAD'ın temel özelliği, devletin merhamet ve şefkat eli olmasıdır. Dünyanın her yerine insanlara yardım etmek için gidiyoruz. Gerek beslenme, gerekse diğer insani hizmetlerin yürütülmesinde AFAD var”şeklinde belirtti.