Afetzede çiftçilere 5 milyon TL’lik tohum desteği

FATİH BATTAR

Çorum’da dolu ve afetten zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Hesabı’ndan gönderilen 5 milyon TL ödenek ile çiftçilere 2013 ton sertifikalı tohum ve 900 paket silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.





Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen sertifikalı tohum dağıtım törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Çorum’da Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen doğal afet olaylarında 147 köyde 144 bin dekar tarım arazisinin zarar görmesinden dolayı çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Hesabı’ndan 5 milyon TL ödenek gönderildi.



5 milyon TL ile zarar gören çiftçilere sertifikalı 1600 ton buğday, 400 ton tritikale, 13 ton yonca ve 900 paket silajlık mısır dağıtımı gerçekleştirildi.